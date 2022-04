Gustavo supera Paulo André e conquista a liderança no BBB 22

O advogado Gustavo Marsengo é o novo líder do Big Brother Brasil (BBB). Na noite desta quinta-feira, 31, o curitibano de 31 anos superou o atleta Paulo André Camilo (P.A) e conquistou sua primeira liderança no programa. A prova da semana consistia nos jogadores fazerem arremessos de bolas e tentar colocá-las dentro dos buracos que possuíam pontuações distintas para cada acerto. Ao final das cinco primeiras rodadas, os três maiores pontuadores – Gustavo, Paulo André e Douglas – foram para a fase final. Na última etapa, cada um dos três participantes restantes fez mais dois arremessos, sendo que P.A e Gustavo empataram em pontos. Após quatro rodadas de desempate entre os dois, Gustavo conseguiu vencer a disputa por 760 a 740. DinâmicaCom a liderança em mãos, o curitibano já manifestou em outrora a intenção de indicar Eslovênia ou Eliezer. A formação do paredão já será nesta sexta-feira, 1º, mesmo dia em que ocorrerá a prova do anjo. Pela dinâmica da semana, o líder poderá indicar uma das duas pessoas escolhidas para o monstro, pelo anjo autoimune, ao paredão. Além disso, ele ainda terá a indicação normal. A disputa será fechada com o mais votado da casa e a eliminação ocorre no domingo, quando haverá mais uma formação de paredão.