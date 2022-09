Gusttavo Lima não mede esforços e estrutura de palco é maior que o de Rock In Rio

Na noite de ontem, sábado (03), dois grandes eventos movimentaram o mundo da música, sendo eles o festival Rock in Rio e o Buteco de Gusttavo Lima. Os eventos acontecem em dois estados diferentes do país, Rio de Janeiro e Goiânia, respectivamente. No entanto, a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, comparou os dois palcos e chegou a conclusão de que o palco do Embaixador é maior do que o do festival.

O palco de Gusttavo Lima é inspirado na turnê The Joshua Tree Tour da banda U2, que não têm teto e possui uma enorme passarela para que os músicos se sintam mais próximos do público e possam interagir mais de perto. Foi exatamente com essa referência que o palco de Gusttavo Lima tem 32 metros de altura, 88 metros de largura e outros 1650 metros quadrados de led.

Enquanto o Palco Mundo do Rock In Rio possui uma altura de 30 metros e 100 metros de largura e seu formato não sofreu grandes alterações quando comparado ao palco das últimas edições do festival, o que torna o palco do Buteco maior. Quando o assunto é a estrutura e a qualidade de seus eventos, o Embaixador não mede esforços para agradar os seus fãs.

Rock in Rio: confira o que rolou nos primeiros dias do festival Após três anos de espera, o maior festival de rock está de volta! Na última sexta-feira (02), ocorreu o primeiro dia de “Rock in Rio”, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Durante os primeiros dias de festival, o público lotou a Cidade do Rock e prestigiou grandes nomes da música, como Iron Maden, Sepultura, Post Malone e Marshmello.

Nas redes sociais, o Instagram oficial do “Rock in Rio” afirmou que o sentimento de reabrir os portões para o público após três anos fechados em função da pandemia de COVID-19, é inexplicável.

“Não dá para descrever a emoção de reabrir os portões 3 anos depois da última edição. Já dá um frio na barriga só de imaginar que, daqui a um ano, a gente vai viver tudo isso de novo em The Town”, afirmou. Daqui a um ano, em setembro de 2023, vai rolar o “The Town Festival”, que, de acordo com o próprio evento, é o “maior festival de música, cultura e arte de São Paulo”, idealizado pelos mesmos criadores do RiR.

“Que dia! Que reencontro!“, afirmou o evento de rock nas redes sociais após o fim da primeira noite de shows, que foi marcada pelo dia do metal, com muita roda punk entre o público. Confira um resumo dos primeiros dias de festival!

