Guta Stresser explica briga com ator: “Só trabalho com ele pelo dobro”

A atriz Guta Stresser, que viveu a personagem Bebel em A Grande Família, da Globo, por 13 anos, abriu o jogo sobre o seu desentendimento com Pedro Cardoso, que interpretava Agostinho Carrara, seu par romântico na icônica série. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, a atriz contou que a briga ocorreu em 2012, após ela se recusar a regravar uma cena.

“Eu estava irritada esse dia. Estávamos gravando uma cena bem complexa. Era um dia chuvoso e eu estava de [blusa de] alcinha. A diretora falou que queria fazer mais uma vez e eu: ‘Sério? Está bom, está chovendo e estou morrendo de frio. Ele [Pedro] disse algo como: ‘Não fala assim’ e eu: ‘Não se mete, estou falando com ela’”, recordou Guta.

Mais sobre o assunto Pipocando Pedro Cardoso faz desabafo sobre ansiedade e política: “Falar é agir”



Televisão Morre Djenane Machado, primeira Bebel de A Grande Família, aos 70 anos



Brasil Famílias de mochileiros gravemente feridos pedem ajuda em Campo Grande



Celebridades Beiçola diz não ter contato com elenco de A Grande Família: “Existe uma elite”



De acordo com a atriz, o parceiro de cena ficou muito bravo e a relação nunca mais foi a mesma. “Ensaiava sem olhar [para ele]. Aí no ‘gravando’ eu fazia [olhando]. Mas os autores foram muito legais, escreveram uma separação para eles e aí teve toda uma história da gente se separar”, disse.

Pedro Cardoso e Guta Stresser Pedro Cardoso e Guta Stresser, na época em que gravavam A Grande Família

Reprodução/Arquivo Globo

globo__Pedro Cardoso e Guta Stresser -Jo_o Miguel J_nior-TV Globo__gallefull Eles foram um casal na TV por mais de 10 anos

Reprodução/TV Globo

Guta Stresser, Vinicius Moreno e Pedro Cardoso O seriado era um sucesso no Brasil

Reprodução / Instagram

Guta Stresser No seriado, Guta interpretou a icônica Bebel

Divulgação/Globo

Guta Stresser Guta Stresser

Reprodução/TV Globo

0

Embora garanta que não guarda mágoa de Cardoso, Guta acredita que o desentendimento lhe prejudicou. “Para começar, foi muito maior do que precisava o tipo de desqualificação. Imagina falarem: ‘Você não é nada, só existe porque eu existo’, em alto e bom tom, para todo mundo ouvir”, criticou Guta. “[Pedro] me acusou de coisas que eu considero inverdades, injustas. Estou esperando [o pedido de perdão] até hoje. Hoje em dia para trabalhar com ele só ganhando o dobro”.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles: https://t.me/metropolesfamosos.

O post Guta Stresser explica briga com ator: “Só trabalho com ele pelo dobro” apareceu primeiro em Metrópoles.