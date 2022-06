Guta Stresser lamenta morte da cachorrinha: ‘Estava bem velhinha’

Guta Stresser fez um desabafo nas redes sociais sobre a morte de sua cachorrinha. A pequena Amelie Poulin morreu na madrugada deste domingo, 26.

Em lágrimas, a atriz contou os detalhes nos stories: “Eu queria avisar meus amigos e para as pessoas próximas que a Amelie Poulin morreu nesta madrugada, dormindo”.

“Aqui no quarto comigo. É isso, ela estava bem velhinha, já. Eu queria agradecer por todo esse amor que a Poulin nos deu a vida inteira. Está todo mundo aqui triste, mas ao mesmo tempo muito agradecido por essa vida tão linda”, disse ela, chorando.

A atriz de 49 anos, revelou recentemente ter esclerose múltipla. Em entrevista ao Fantástico que vai ao ar neste domingo, a atriz falou sobre as mudanças na rotina e a sua convivência com a doença.

“Eu acho que tudo mudou . É porque é tanta coisa, desde questões como cuidado na hora em que vou descer uma escada, que eu sempre fui de me atirar, de ir com tudo nas coisas. E agora eu já tenho medo de me machucar”, iniciou.