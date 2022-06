Guto começa a montar o time do Bahia que encara o Athletico-PR

Em ritmo de preparação para o confronto com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (22), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira (20).

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Guto Ferreira começou a montar o time que vai encarar os paranaenses. A principal dúvida para o treinador está no ataque.

Como Rildo está fora de combate por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Grêmio, Vitor Jacaré e Raí disputam a vaga de titular no Esquadrão. Outra alternativa para o setor, Marco Antônio está em fase de recuperação e também não estará disponível.

A boa notícia para o tricolor nesta segunda-feira foi o retorno do zagueiro Didi. Recuperado de uma lesão na coxa, ele iniciou a fase de transição e treinou com os companheiros.

Assim como Rildo, o defensor disputou a Copa do Brasil por outra equipe e não pode encarar o Athletico-PR. Mas existe a chance de ele fique disponível para o jogo contra o Novorizontino, sábado (25), na Fonte Nova, pela Série B.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (21), quando fechará a preparação para a partida decisiva. O segundo jogo contra o Athletico-PR está marcado para o dia 12 de julho, na Arena da Baixada, em Curitiba.