Guto destaca jogo difícil e exalta força da torcida do Bahia contra o Sport

O Bahia não fez uma grande partida contra o Sport, mas o gol salvador de Vitor Jacaré, aos 32 minutos do segundo tempo, foi o necessário para o tricolor vencer o clássico e alcançar o sexto triunfo em seis jogos como mandante na Série B.

Após a partida, o técnico Guto Ferreira analisou o desempenho do tricolor. O treinador pontuou as dificuldades da partida e valorizou a boa entrada de Jacaré no segundo tempo.

“Se fosse resumir em poucas palavras, foi um jogo difícil, truncado, amarrado. Acho que no primeiro tempo a gente teve mais volume de jogo, no segundo tempo, antes das substituições, a gente caiu um pouco, e não podemos esquecer que temos alguns jogadores, como o Mugni, que ficaram muito tempo parados. Ele [Mugni] se multiplica em campo e é normal cansar. Djalma também está entrando, Davó sentiu câimbras, e assim vai”, iniciou o treinador.

“No jogo passado eu entrei com o Jacaré e todo mundo disse que eu errei. Quem decidiu foi o Jacaré. Tudo passa pela equipe adversária, o momento”, completou.

Guto aproveitou ainda para exaltar a festa da torcida do Bahia na Fonte Nova. Cerca de 27 mil torcedores marcaram presença no duelo. No último sábado, contra o Criciúma, o público havia sido de 33 mil.

“A retomada foi muito importante, contra uma equipe que vinha vencendo o Bahia, estava engasgada, e o torcedor pôde vibrar. A equipe se superou, aqui [Fonte Nova] é fantástico. Vi coisas aqui que há muito tempo eu não via. Nem em 2017, quando ganhamos a Copa do Nordeste, eu vi tanta energia”, afirmou.

O próximo adversário do Bahia na Série B será o Operário. A partida será realizada neste sábado (11), na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.