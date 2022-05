Guto reconhece atuação ruim do Bahia em derrota para o Tombense

O desempenho do Bahia durante a derrota para o Tombense, por 1×0, na noite desta sexta-feira (27), no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais, deixou os tricolores frustrados. Diante do então lanterna, o Bahia foi dominado e não conseguiu pontuar.

Após a partida, o técnico Guto Ferreira reconheceu que o seu time não fez um bom jogo. Na análise do treinador, o Esquadrão passou longe do padrão que apresentou nos últimos jogos da Série B.

“Vi um Tombense buscando o jogo, vibrando. Primeiro tempo equilibrado, mas o Bahia ficou devendo, longe do padrão de jogo, do comprometimento. Hoje o Bahia ficou devendo. Perdeu o jogo por isso”, iniciou o treinador.

Guto Ferreira lamentou ainda as chances desperdiçadas pelo Bahia no ataque. O tricolor teve duas chances para abrir o placar com apenas um minuto e meio de jogo.

“Isso aí faz parte do jogo. Precisa melhorar. Está criando, mas precisa ser efetivo. Mais um jogo fora de casa em que perdemos de 1 a 0 e todos os jogos com chances de fazer gol. Toma o gol e não consegue empatar. É coisa para conversar de maneira mais dura para melhorar isso aí”, explicou.

Com 16 pontos, o Bahia caiu uma posição na tabela da Série B. O time foi ultrapassado pelo Vasco e agora está na terceira colocação. O próximo compromisso do Esquadrão no Brasileirão será contra o Criciúma, no sábado (4), às 16h, na Fonte Nova.