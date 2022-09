Gyselle Soares, do BBB8, revelou preconceito de ator global durante cena: “Não vou beijar uma ex-BBB”

Gyselle Soares, ganhadora do BBB8, participou na última quinta-feira (15) do podcast “Vai Desmaiar“. Durante bate-papo, a empresária relembrou um climão que rolou com o ator Gustavo Leão nos bastidores do filme “Os Sonhos de um Sonhador“, dirigido por Caco Milano.

+ Malvino Salvador relembra situações inusitada com Guilherme Leicam: “Senti uma língua entrar”

Gyselle Soares e Gustavo Leão participara do filme de Frank Aguiar (Foto: Reprodução/TV Gobo)

“O Gustavo Leão não quis me beijar na boca. Ele falou: ‘Não vou beijar uma ex-BBB’. Era cena e ele tinha que me beijar na boca. Ele era meu namoradinho no filme do Frank Aguiar. Era o protagonista. E não quis me beijar. Eu senti como se eu tivesse uma doença. Ele que perdeu uma mulher gata como eu no auge da coisa. Fiquei mal, mas eu entendo”, contou.

Por conta do climão, os diretores do filme tiveram que alterar o roteiro. No final, os atores não se beijaram. “Teve um climão, mudou a cena. Na verdade, eu nem dou um beijo nele. Dou um abraço e, levemente, tento beijar. Botei um beijo ali para ter algo, senão a cena fica só pegar na mão”

Soares ainda comentou que não se arrepende de ter participado do reality show da TV Globo. “Adoro ter feito o ‘Big Brother’, zero arrependimentos. O programa me tirou todas as dificuldades que eu tinha, sabe? Ainda estou nesse meio fazendo meu trabalho por causa do ‘Big Brother’, então nunca vou cuspir no prato que comi”, finalizou.

Os Sonhos de um Sonhador: filme sobre a vida de Frank Aguiar “Os Sonhos de um Sonhador” é um filme sobre a história do músico Frank Aguiar, mostrando toda a sua jornada até conquistar o topo das paradas. Com direção de Caco Milano, a produção chegou ao cinema brasileiro em 2014.

O filme não é fala apenas dos desafios que Aguiar encontrou em seu caminhada, mas, também retrata a vida de milhões de brasileiros que deixam a sua terra natal em busca de um sonho. Gustavo Leão foi escalado para interpretar Frank Aguiar. Chico Anysio, Leandro Lehart, Neuza Borges e Milton Neves também estão presentes no filme, além do próprio músico homenageado e a ex-BBB, Gyselle Soares.

Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famoso:

+ Sensitiva emociona com primeira carta psicografada de Marília Mendonça

+ Preso por suspeita de pedofilia, José Dumont exploraria crianças em nova novela exclusiva do Globoplay

+ Equipe de Shayan Haghbin, de A Fazenda 14, abre ação contra ex-noiva por calúnia e ameaça