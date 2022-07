Há uma versão de Halo com multiplayer para Nintendo 3DS

Você viu jogos Halo no Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X|S. Talvez você tenha jogado um ou dois no PC, especialmente desde que Halo: Master Chief Collection chegou à plataforma em 2019. No entanto, você provavelmente não viu Halo no Nintendo 3DS, mas sabia que ele existe?

O usuário do Reddit deliciousprisms recentemente foi ao subreddit de Halo para mostrar, bem, uma versão do Halo rodando em um console 3DS. Parece um pouco com aqueles ‘demakes’ que você vê flutuando ( como este Elden Ring one ), onde modders e desenvolvedores transportam jogos modernos de volta ao passado. Já existe há alguns anos, conhecido como “Halo Revamped”, e também existe no Sony PSP e até no SEGA Dreamcast!

Este esforço em particular é um “mod Quake estilo Halo” que apresenta multiplayer, com o usuário acima carregando o mapa ‘Lockout’ do Halo 2 para uma festa rápida. Dito isso, tivemos que ir aos comentários para identificar isso, pois é seguro dizer que os visuais parecem um pouco diferentes!

Para acessar isso no Nintendo 3DS, você precisará instalar o homebrew – o que basicamente requer a modificação do seu console 3DS. Não endossamos fazer isso, mas é interessante ver Halo rodando no portátil da Nintendo da mesma forma.

Esses tipos de esforços portáteis de Halo não são novos. Uma rápida pesquisa no YouTube oferece alguns resultados diferentes, incluindo uma estranha versão original do DS que o IGN misteriosamente postou imagens de cerca de 11 anos atrás. O que poderia ter sido!