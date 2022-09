Haaland chega a 25 gols na Champions e ultrapassa marca de Mbappé

Haaland e Mbappé prometem protagonizar uma disputa acirrada nos próximos anos do futebol mundial. Não à toa, a dupla já rivaliza quando o assunto é números. O norueguês marcou duas vezes nessa terça-feira (7/9), em goleada do Manchester City sobre o Sevilla, por 4 a 0, e chegou aos 25 gols na Liga dos Campeões, ultrapassando uma marca do francês.

Com 22 anos e 80 dias, o atacante do Paris Saint-Germain era o mais jovem a atingir o feito na competição. Haaland, com 22 anos completados em julho, anotou os mesmos 25 tentos em apenas 20 jogos pelo torneio e estabeleceu um novo recorde. Mbappé precisou de 42 partidas para alcançar o número.

O francês somava apenas 12 gols em seu 20º compromisso na Champions League. A efeito de comparação, Messi havia balançado as redes oito vezes com o mesmo número de jogos, enquanto Cristiano Ronaldo, surpreendentemente, passou zerado em suas 20 primeiras partidas.

Por outro lado, Mbappé anotou os dois gols da vitória do PSG sobre a Juventu s, por 2 a 1, e chegou a 35 gols na competição. Desta forma, deixou para trás seu companheiro Lionel Messi, que tinha 23 anos e 307 dias quando atingiu a marca, contra 23 anos e 260 dias do francês.

Haaland, com 12 bolas na rede em oito partidas pelo Manchester City, é a esperança dos torcedores ingleses na busca pela inédita Liga dos Campeões. Ele carimbou seu gol na estreia pela competição em todos os times que passou: RB Salzburg, Borussia Dortmund e, claro, o City.

Próxima rodada

Na próxima rodada do grupo G, o norueguês irá reencontrar seu ex-clube, o Dortmund, em duelo na próxima quarta-feira (14/9), às 16h, no Etihad Stadium.