Haaland cita Guardiola e comenta escolha pelo City: ‘Sempre fui torcedor’

Nesta segunda-feira, o astro Erling Haaland, enfim, assinou contrato com o Manchester City e tornou-se jogador do clube inglês por cinco temporadas, até o ano de 2027. Para efetuar a transação, a equipe desembolsou 60 milhões de euros (R$ 313 milhões), valor da multa rescisória do jogador com o Borussia Dortmund, seu antigo time.

Em sua primeira entrevista ao canal oficial do clube, Haaland comentou sua escolha pelo Manchester City. Segundo ele, um fator decisivo para o acerto foi seu pai, Alfie Haaland, que jogou pela equipe azul de Manchester entre os anos 2000 e 2003.

“Primeiro de tudo, tem um pouco do meu pai. Nasci na Inglaterra e sempre fui um torcedor do City durante toda minha vida. Conheço muito sobre o clube. Me sinto em casa e acho que, aqui, posso desenvolver o meu melhor futebol. Eu gosto do estilo de jogo daqui. Gosto do futebol ofensivo e a sensação positiva que temos quando o City está em campo”, disse o norueguês.

Além da relação familiar, o técnico Pep Guardiola, um dos “maiores de todos os tempos” de acordo com o atacante, foi outro que influenciou em sua decisão. Haaland ressaltou o “estilo de jogo” da equipe e projetou “evoluir como jogador” nas mãos do treinador espanhol.

“Acho será um casamento perfeito (entre ele e Pep Guardiola). Creio que posso evoluir muito nas mãos do Guardiola. Posso ser melhor em várias coisas e espero marcar muitos gols aqui. Há muitos jogadores de alto nível neste elenco e Pep é um dos maiores treinadores de todos os tempos, então acredito que estou no lugar certo para cumprir minhas ambições”, comentou.

“É impossível não admirar o estilo de jogo do time. É emocionante e eles criam muitas chances, o que é perfeito para um jogador como eu. Quero marcar gols, ganhar títulos e evoluir como jogador, e estou certo de que posso fazer isso aqui. É uma grande jornada para mim e mal posso esperar para iniciar a pré-temporada”, finalizou.

Pelo Borussia Dortmund, ele anotou 86 gols em 89 jogos, além de ter sido artilheiro da última edição da Liga dos Campeões e conquistado a Copa da Alemanha, em 2021. Antes, o atacante de 21 anos passou por Bryne e Molde, da Noruega, e pelo RB Salzburg, da Áustria.