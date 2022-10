Haaland e Foden anotam hat-trick, e City vence United em derby de nove gols

Neste domingo, só se viu a cor azul no Etihad Stadium. O Manchester City bateu o rival Manchester United em derby pelo Campeonato Inglês, vencendo por 6 a 3, com boa parte do placar sendo construído ainda na primeira etapa. Na vitória, destaque para Haaland e Foden, autores de dois hat-tricks.

O primeiro tempo foi um verdadeiro baile da equipe de Pep Guardiola. Haaland e Foden marcaram cada um duas vezes para sacramentar uma atuação dominante.

Na volta do intervalo, os Red Devils descontaram com um belo gol do brasileiro Antony, mas a reação parou por aí, pois Haaland e Foden voltariam a balançar as redes. O norueguês agora dispara na liderança da Premier League, com incríveis 14 tentos em oito partidas.

O City, agora, se aproxima do topo da competição e fica a apenas um ponto do líder Arsenal. O United, por sua vez, permanece estacionado em sexto lugar, com 12 pontos.

As equipes, então, voltam suas atenções aos seus respectivos compromissos internacionais. O City recebe o Copenhague, nesta quarta-feira, em duelo pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Já o United viaja até o Chipre para pegar o Omonia, na quinta-feira, pela Liga Europa.

Primeiro tempo

Em ampla superioridade, os donos da casa não demoraram a abrir o placar. Com apenas sete minutos, o time levou a bola de pé em pé até Bernardo Silva, que rolou para Foden começar a goleada. A equipe ainda teve oportunidades co Gundogan, que cobrou uma falta na trave, e com De Bruyne, obrigando De Gea a trabalhar.

A pressão, porém se transformou em mais um gol aos 33 minutos, quando Haaland subiu mais alto que os marcadores para colocar o cruzamento de De Bruyne no fundo das redes: 2 a 0. Três minutos depois, o norueguês aproveitou lançamento do belga para anotar o terceiro do City.

E nos últimos minutos, ainda deu tempo de mais um. Mais uma vez, de Foden, que recebeu de Haaland e ficou frente a frente com o goleiro para fazer o quarto. Antes mesmo do intervalo, já era possível ver torcedores do United deixando as arquibancadas.

Segundo tempo

O United ainda conseguiu descontar com Antony, aos 10 minutos. O brasileiro recebeu lançamento na direita, cortou para o meio e soltou uma pancada no canto de Ederson. No entanto, o imparável Haaland recebeu passe rasteiro na pequena área e voltou a marcar, aos 18.

Com 26 minutos no relógio, Foden recebeu de Haaland para também anotar seu hat-trick e sacramentar, de uma vez por todas, o triunfo. Nos últimos minutos, após boa jogada de Fred, Martial diminuiu o prejuízo em gol de cabeça. O francês ainda marcou o terceiro em cobrança de pênalti, nos acréscimos.