Haaland joga só o primeiro tempo, e City empata com Dortmund na Champions

Nesta terça-feira (25/10), Borussia Dortmund e Manchester City se enfrentaram pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. No Signal Iduna Park, o jogo ficou no 0 a 0. Os donos da casa tiveram grande chances no primeiro tempo, Mahrez perdeu pênalti para os visitantes e Haaland saiu no intervalo.

Com o resultado, os ingleses chegam a 11 pontos, na liderança do grupo G. Já os alemães ocupam o segundo lugar, com oito, e garantem a classificação para as oitavas de final.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Sevilla, na quarta-feira (2/11), às 17 horas (de Brasília). O Borussia Dortmund, por sua vez, visita o Copenhague, no mesmo dia e horário.

O jogo

Pep Guardiola mandou o Manchester City a campo com: Ortega; Stones, Rúben Dias, Aké e João Cancelo (Akanji); Rodri, Gundogan, Mahrez (Palmer) e Foden (Grealish); Julián Álvarez e Haaland (Bernardo Silva).

Já Edin Terzic escalou o Borussia Dortmund com: Kobel; Sule, Hummels e Schlotterbeck; Emre Can, Bellingham, Hazard (Wolf), Brandt e Reyna (Papadopoulos); Adeyemi (Malen) e Moukoko (Modeste).

Aos 15 minutos, os alemães tiveram a primeira grande chance da partida. Adeyemi recebeu lançamento, avançou livre de marcação, mas finalizou em cima do goleiro Ortega.

Aos 35, o Dortmund perdeu outra oportunidade clara. Moukoko recebeu cruzamento rasteiro de frente para o gol, mas acabou chutando para fora. O atacante ainda teve uma boa chance pouco depois, defendida por Ortega.

Na segunda etapa, aos 11 minutos, o Manchester City perdeu uma ótima oportunidade. Mahrez foi derrubado por Emre Can na área e o árbitro marcou o pênalti. O próprio argelino foi para a cobrança, mas viu Kobel defender.

Aos 21, quase o City conseguiu o gol. Julián Álvarez finalizou forte dentro da área, mas parou em defesa do goleiro Kobel.

Milan vence Dínamo Zagreb

No mesmo horário, Dínamo Zagreb e Milan se enfrentaram na Croácia. O time de Stefano Pioli venceu por 4 a 0, com gols de Gabbia, Rafael Leão, Giroud e Robert Ljubicic (contra).

O resultado deixa o Milan na segunda colocação do grupo E, com sete pontos e dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final. O Dínamo Zagreb, por sua vez, fica na lanterna, com quatro.