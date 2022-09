Haddad diz que Garcia esconde antigos aliados, como Doria e Kassab

Durante o debate de candidatos ao governo de São Paulo realizado neste sábado (17/9), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) voltou seus ataques ao atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Em diferentes momentos, ele acusou o candidato à reeleição de negar seus antigos aliados.

“Você participou da gestão do [Celso] Pitta, da gestão do [Gilberto] Kassab e agora da gestão do Doria, seguramente os três piores da história de São Paulo. E você esconde as pessoas que te apoiaram. Agora mesmo está atacando o Kassab, que andou com você por mais de 20 anos”, afirmou Haddad.

Em resposta, Garcia alfinetou o petista e disse que não questiona “padrinho político ou candidato à Presidência o que tenho de fazer para defender a população de São Paulo”. Este discurso tem sido utilizado pelo tucano para se colocar como oposição a Haddad e Tarcísio, aliados dos líderes nas pesquisas presidenciais e também rivais Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

O ex-prefeito da capital paulista também acusou Garcia de “aumentar impostos durante a pandemia”, com a elevação do ICMS para o setor de calçados e medicamentos e o aumento no preço dos itens alimentícios. Ele aproveitou para prometer zerar o ICMS para itens da cesta básica e subir o salário mínimo para R$ 1.580.

O debate deste sábado é realizado em diferentes estados pelo pool de veículos de imprensa formado por SBT, Terra, Veja, Rádio Nova Brasil, Estadão e Rádio Eldorado.

