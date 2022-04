Haddad lidera disputa pelo governo de SP com 29% dos votos, diz pesquisa Ipespe

A pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta segunda-feira, 11, aponta o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) como líder na disputa pelo governo de São Paulo com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-governador Márcio França (PSB), com 19%, e o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%. Considerando a margem de erro de 3,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) aparece em quarto lugar com 5%, seguido pelo ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), com 2%. Vinícius Poit (Novo), Abraham Weintraub (Brasil 35), Altino Junior (PSTU) e Elvis Cezar (PDT) têm 1% cada. Os votos brancos e nulos totalizam 20%. Outros 9% não souberam responder.

Em um cenário sem Márcio França, Haddad chega a 35% e Tarcísio atinge 18%. Já Garcia tem 9%. Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não tem a lista dos pré-candidatos, o petista e o ex-ministro de Bolsonaro empatam com 10% e 9%, respectivamente. França aparece com 4%. O Ipespe entrevistou mil eleitores no Estado de São Paulo entre 6 e 9 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos e o índice de confiança é de 95%.