O petista Fernando Haddad pagou um anúncio no Google que o descreve como o “melhor prefeito de São Paulo”. A propaganda, que remete ao site da campanha, alcançou de 20 mil a 25 mil pessoas e custou até R$ 500. O Google não divulga os números exatos de engajamento e os valores das publicidades.

“Melhor prefeito de SP é Haddad. Hoje é indiscutível: nos quatro anos em que foi prefeito, Haddad deu aula de gestão”, diz o texto do anúncio, em referência ao mandato do petista entre 2012 e 2016.

A avaliação de Haddad no período em que foi prefeito da capital paulista foi explorada pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas no debate da Band, no último domingo (7/8). Tarcísio pediu para as pessoas buscarem “pior prefeito de São Paulo” no Google, insinuando que o resultado traria o nome do petista.

Segundo o Google, o anúncio entrou no ar no dia 4 deste mês, antes da provocação feita por Tarcísio, e continuava ativo nesta sexta-feira (12/8).

O post Haddad paga anúncio no Google para dizer que foi melhor prefeito de SP apareceu primeiro em Metrópoles.