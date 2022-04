Halo Infinite já perdeu 97% da sua base de jogadores

Não é uma novidade quando o assunto é Halo Infinite, uma das maiores apostas da Microsoft e 343 Industries na criação da nova aventura pro Master Chief em uma continuação da franquia Halo. De sucessos a parte e a cativação do público no começo, ainda foi implementado o modo F2P do Multiplayer com o objetivo de investir no setor competitivo e E-sports, sendo prometido o suporte do mesmo por mais de 10 anos. Mas, como todo jogo precisa de conteúdo e manutenção para manter sua base de jogadores, a 343 infelizmente falhou avassaladoramente, pois nesse momento, Halo Infinite já perdeu 97% da base de jogadores…

MCC surpasses Infinite’s player count less than 5 months after release. What will the impact be on competitive? from CompetitiveHalo

Notícias e fatos como esses já foram narrados de tempos em tempos, pois os desenvolvedores realmente precisava analisar o por que da base de jogadores terem sumido em tão pouco tempo. Coisas assim, a 343 Industries mostrou que não estava preparada em administrar o modo F2P de Halo Infinite, pois era totalmente necessária uma grande quantidade de conteúdos para que os jogadores demorassem a se enjoar do jogo. De começo, e ainda até agora, o jogo é bem limitado e pequeno: poucos mapas, poucos modos de jogos, pouca variedade (não citando os cosméticos), e etc; assim o mesmo se encontra em uma natureza de data de validade bem curta, além de problemas alarmantes que deveriam ter sido resolvidos faz tempo como: netcode, microtransações abusivas e matchmaking desbalanceado (culpa pela falta de jogadores).

Por serem problemas ainda persistentes dentro do Halo Infinite, é levantada um questionamento sobre como a 343 Industries administrou o jogo: como é que a Microsoft investiu meio bilhão de dólares (ou menos, alguns desenvolvedores deram informações imprecisas) para que uma desenvolvedora, que ela é dona, possa entregar um jogo totalmente incompleto? É insano imaginar isso, pois não tem como um jogo de investimento pesado sair tão incompleto e com a audácia em querer cobrar os jogadores de seus recursos monetários, cobranças pra lá de altos? São muitas perguntas que ficarão sem respostas, já que não há jogadores suficiente para tentar descobri-las. Mas por agora, não há escolha, porém, a Season 2 do Halo Infinite está a caminho lá para Maio, prometendo mapas novos, novos modos de jogo e claro, novas microtransações.