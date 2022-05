Halo Infinite recebe modo 120 FPS no Xbox Series S

A segunda temporada do multiplayer de Halo Infinite já está disponível para todos os jogadores e mais surpresas que não haviam sido previamente anunciadas chegaram com esta atualização. Além de novos conteúdos e uma nova história narrativa, a 343 Industries adicionou nova opções gráficas para os Xbox Series X e Xbox Series S.

Começando pelo Xbox Series S, um modo para 120 FPS foi adicionado ao jogo para usuários que possuam TV ou monitor compatível. Enquanto o Xbox Series X recebe um modo focado nos 30 FPS com ainda mais fidelidade visual.

A primeira leva de conteúdos a chegar nesta temporada são os novos mapas Catalyst e Breaker, junto de novos modos de jogo como Último Spartan de Pé e Rei da Colina.

O novo passe de batalha também chegou a loja e conta com mais de 100 novos níveis com diversos cosméticos a serem resgatados.

Enquanto no próximo dia 24 de Maio se inicia o evento Fracture: Entrenched com mais novos modos de jogo e um novo núcleo de armadura gratuito a ser desbloqueado.

A 343 Industries também relevou que os primeiros cosméticos baseados na série de TV da franquia estão chegando ao jogo a partir do dia 10 de Maio, com um novo acessório para arma e novas plaquetas de identificação. O estúdio reitera que cosméticos ainda mais significativos também chegarão no futuro.