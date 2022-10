Halo mudará para a Unreal Engine

Halo Inifinite passou e ainda passa por diversos problemas em relação aos seus projetos de desenvolvimento, como a manutenção do modo multiplayer por exemplo. Isso se deve muito a má administração da 343i e também por conta da nova engine Slipspace que foi desenvolvida junto ao jogo.

Mas nesse domingo, um jornalista chamado Jeremy Peter publicou que provavelmente a 343 Industries realmente irá mudar para a Unreal Engine para facilitar o desenvolvimento dos futuros jogos, afirmação que já veio de outras fontes anteriormente.

“Só posso confirmar que muitas fontes estão dizendo isso e muito claro que já foi decidido e Halo com certeza está mudando para o Unreal.”

Como a Engine provavelmente ainda precisaria ser melhorada e o engenheiro chefe por trás dela acabou saindo do estúdio, isso deve ter contribuído para a decisão. Além disso, é claro que uma engine mais popular de desenvolvimento facilita a utilização e contratação de pessoas para o projeto.

As mudanças parecem estar acontecendo nos bastidores, já que houveram diversas saídas de pessoas importantes no estúdio e outras foram colocadas no lugar. Resta aguardar se essas mudanças farão bem ou mal para a franquia com seus novos projetos.