Halo: The Master Chief Collection registra mais jogadores do que Halo Infinite

Halo Infinite foi lançado oficialmente no fim do ano passado e desde então, infelizmente o jogo vem perdendo seus jogadores. Muitos criticam a desenvolvedora por não lançar conteúdo inédito para o jogo, sem contar a demora para chegar uma nova temporada.

Nos seus dias de glória, Halo Infinite até mesmo conseguiu ocupar a lista dos mais jogados mundialmente no Steam, registrando exatamente 272,586 jogadores simultâneos, mas infelizmente isso ficou no passado e no exato momento desta publicação, o jogo conta somente com 4,165 jogadores simultâneos (pico máximo de 8,210 nas últimas 24 horas).

Recentemente, Halo: The Master Chief Collection recebeu uma atualização que habilita o crossplay em Halo 3 e ODST. E talvez foi com a chegada desta atualização, combinado com a promoção atual do título, que Halo: The Master Chief Collection está com mais jogadores simultâneos que Halo Infinite.

Vale lembrar que a 343 Industries confirmou que a segunda temporada de Halo Infinite vai começar no dia (03) de Maio e foi intitulada de ‘Lone Wolves’, e contará com diversas melhorias e adições de novos itens.

É esperado que com a chegada da Lone Wolves, o jogo chame atenção dos jogadores que abandonaram o título e é claro, chame novos jogadores para testarem o jogo.

Halo Infinite já está disponível no PC, Xbox One e Xbox Series X|S. O jogo também está no Game Pass.