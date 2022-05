Hamburgueria baiana abre nova unidade de frente para o mar em Salvador

A hamburgueria baiana Varanda Burguer inaugurou, nesta quarta-feira (4), um novo espaço no bairro de Ondina, em Salvador. Em esquema de ‘soft opening’ – um funcionamento reduzido – durante o período de abertura, o espaço oferece novidades em drinks alcoólicos, carnes grelhadas, estacionamento amplo e um espaço de frente para o mar.

Igor Lordelo, proprietário do empreendimento, explica que a inclusão de novos drinks ao cardápio foi uma demanda espontânea dos clientes. “Antes só tinha cerveja como opção alcoólica. Agora temos a combinação da nossa soda italiana com vodka”. A soda italiana também é vendida pelo estabelecimento nas opções de maçã verde ou maracujá.

As novidades previstas pelos donos, Igor e sua companheira Fabiana Silvestre, são desde pratos de almoço até opção de café da manhã nos finais de semana. “Após o soft opening, vamos ter quatro opções de pratos executivos com carne, frango e uma opção vegana. Queremos fazer nos finais de semana um café da manhã do Varanda, bem nordestino, com cuscuz servido de uma forma diferente, queijo coalho, banana da terra”, disse.

Os proprietários estão animados com a abertura do novo local que, em menos de um ano, saiu da versão ‘pocket’ do negócio, antes localizado no Garcia, para a nova unidade ampliada do restaurante.

Novo espaço do Varanada Burguer (Foto: Isis Cedraz/CORREIO)

No cardápio, todos os hambúrgueres fazem referência à capital baiana, como “Salvador”, “Federado” e “Cardeal”. Também há opções de milkshakes, batatas fritas e cebolas empanadas acompanhadas de molhos da casa.

Localizado na Rua Morro do Escravo Miguel, o novo espaço fica de frente para o mar, com estacionamento gratuito no centro empresarial que a hamburgueria fica. Para quem vai estacionar, Igor garante que os clientes podem ficar tranquilos. “Temos segurança 24 horas aqui na rua”, acrescenta. Após o período de soft opening, que dura até o final de maio, o local passará a operar todos os dias, das 12h às 00h.

O crescimento do Varanda Burguer, durante a pandemia, vai contra a onda de fechamentos de empresas nesse mesmo período. Igor conta que encontrou uma oportunidade e que “não iria deixar passar” com o novo local, onde pretende atingir novos consumidores da rua e hóspedes do hotel Vila Galé, em frente ao Varanda Full.

Serviço:

VARANDA BURGUER FULL

Rua Morro do Escravo Miguel, nº 297, Ondina, Salvador-BA.

Durante o período de soft opening: todos os dias das 17h30 às 23h00

Após o período de soft opening: todos os dias das 12h às 00h e eventuais manhãs aos finais de semana.

Estacionamento gratuito no local



VARANDA BURGUER POCKET

Av. Leovigildo Filgueiras, 160, Garcia, Salvador-BA.

Horário de funcionamento: todos os dias das 17h30 às 23h00.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier