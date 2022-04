Hamilton disse em rádio que decisão da F1 em Abu Dhabi ‘foi manipulada’

No calor do GP de Abu Dhabi, neste domingo (12), ainda durante a volta que decidiu o título mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton resumiu seu descontentamento com a FIA em poucas palavras.

“Isso foi manipulado, cara”, disse o heptacampeão no rádio, quando Max Verstappen já estava longe demais para ser alcançado. O holandês foi campeão mundial pela primeira vez ultrapassando Hamilton na última volta da última corrida do ano.

A frase não foi reproduzida na TV, nem pela Band nem por qualquer outra transmissão do mundo, mas foi exibida pela câmera colocada no carro de Hamilton.

As imagens deste tipo de câmera, aquela fixada ao lado do capacete de cada piloto, são transmitidas ao vivo pelo serviço de streaming da Fórmula 1, o F1TV, e lá a frase de Hamilton está disponível até agora.

A declaração de Hamilton não explica tudo, mas para bom entendedor basta meia palavra. As voltas finais do GP de Abu Dhabi foram marcadas por uma confusão provocada pela FIA.

O safety car estava na pista após uma batida de Nicolas Latif (Williams); a princípio a direção da prova não permitiu que os retardatários entre Hamilton e Verstappen devolvessem a volta que haviam tomado, mas depois mudou a decisão; com pneus novos macios, o holandês nem teve tanto trabalho para deixar o inglês para trás e vencer a corrida -e o Mundial de Pilotos.

A Mercedes chegou a apresentar duas reclamações formais, alegando duas possíveis quebras de regulamento, mas teve seus apelos rejeitados pela FIA.

Esta é a primeira semana em cinco anos que Lewis Hamilton não é o atual campeão mundial de F1. Ele não tem contrato para a próxima temporada, de modo que teria que assinar um novo com a Mercedes para seguir em busca do oitavo título e se isolar no ranking dos maiores campeões da categoria -hoje, está empatado com Michael Schumacher.