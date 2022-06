Hamilton, Mercedes e FIA respondem Piquet após uso de termo racista

A fala com termo racista usada pelo ex-piloto Nelson Piquet para se referir ao britânico Lewis Hamilton foi repudiada pelos principais agentes da Fórmula 1. Hamilton, inclusive, mandou o recado em português, pelas redes sociais, de forma objetiva e direta, e depois postou outra mensagem, em inglês. “O ‘neguinho’ meteu o carro e não deixou (desviar). O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O ‘neguinho’ deixou o carro, e é uma curva muito de alta, não tem como passar dois carros. Ele (Hamilton) fez de sacanagem. Sorte que foi que só o outro (Max Verstappen) que se f***”, disse Piquet ao jornalista Ricardo Oliveira, do Canal Enerto.

O trecho compara o acidente entre Ayrton Senna e Alain Prost, durante a largada do GP do Japão de 1990, e o choque entre Hamilton e Max Verstappen no início do Grande Prêmio de Silverstone de 2021. Nesse último, em julho, o inglês tocou o pneu no carro do holandês, que acertou a barreira de proteção, gerou a interrupção da corrida.

Nesta terça-feira (28), Hamilton respondeu um seguidor que sugeriu ao piloto que ele “apenas tuitasse ‘quem é Nelson Piquet?’ e, então, fechasse o Twitter”. “Imagine”, escreveu Lewis, que também publicou uma mensagem em português: “Vamos focar em mudar a mentalidade”. “É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e alvo na minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação”, concluiu Hamilton, em inglês. A entrevista foi gravada em novembro de 2021 e ganhou muito destaque nos últimos dias, após ser divulgada nas redes sociais. Entidades repudiam declaração de Piquet Com a grande repercussão, os organizadores da Fórmula 1 repudiaram, no perfil oficial da entidade, o termo “neguinho” utilizado pelo ex-piloto.

“A linguagem discriminatória ou racista é inaceitável sob qualquer forma e não tem parte na sociedade. Lewis é um embaixador incrível do nosso esporte e merece respeito. Seus incansáveis esforços para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo com o qual estamos comprometidos na F1”, escreveu no Twitter.

“A FIA condena veementemente qualquer linguagem e comportamento racista ou discriminatório, que não tem lugar no esporte ou na sociedade em geral. Expressamos nossa solidariedade a Lewis Hamilton e apoiamos totalmente seu compromisso com a igualdade, diversidade e inclusão no esporte a motor”, acrescentou a Federação Internacional de Automobilistmo. A Mercedes, equipe de Hamilton, também se posicionou sobre a fala de Piquet, afirmando que condena “nos termos mais fortes qualquer uso de linguagem racista ou discriminatória de qualquer tipo”.

“Lewis liderou os esforços do nosso esporte para combater o racismo, e ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora das pistas. Juntos, compartilhamos a visão de automobilismo diversificado e inclusivo, e este incidente destaca a importância fundamental de continuar lutando por um futuro melhor”, publicou no Twitter, recebendo o apoio da Ferrari por meio da resposta “estamos com vocês” e de uma mensagem dizendo que é “contra qualquer forma de descriminação”.

Cidadão honorário do Brasil