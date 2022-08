HBO anuncia renovação de ‘House Of The Dragon’ para segunda temporada

A HBO anunciou a renovação da série “House Of The Dragon“, novo derivado de “Game Of Thrones” que estreou no último domingo, 21. A informação foi anunciada nesta sexta-feira, 26, dois dias antes da estreia do segundo episódio do seriado. Apesar de não confirmar quantos episódios o segundo ano da produção terá, a expectativa dos jornais americanos é que seja mantido o padrão de 10 episódios. A renovação já era esperada, uma vez que, durante a San Diego Comic-Con, em julho, o elenco da série já insinuava que um segundo ano estaria encaminhado. Além de “House Of The Dragon”, a HBO tem outros sete projetos do universo criado por George R.R. Martin em desenvolvimento. Apesar de ter sido renovada, a série não tem data para retornar às telas. Os episódios da primeira temporada serão lançados semanalmente às 22h de cada domingo.