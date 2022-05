HBO Max anuncia data de lançamento de ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’

O serviço de streaming HBO Max anunciou a data de lançamento do filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa“, maior bilheteria de 2021 e sexta maior bilheteria da história do cinema. Através de suas redes sociais, o serviço informou que o longa estrelado por Tom Holland chegará à plataforma no dia 22 de julho deste ano. A janela entre o lançamento nos cinemas e a chegada ao streaming foi consideravelmente maior do que a vista em outros longas, como “The Batman“, que chegou ao HBO Max no dia 18 de abril, pouco mais de um mês e meio após a estreia nas telonas. “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” estreou no Brasil em 16 de dezembro de 2021. Com isso, o intervalo entre os lançamentos será de mais de sete meses. Além de Holland, o filme também conta com a participação de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei e o retorno de Andrew Garfield e Tobey Maguire, que reprisam seus papeis de Homem-Aranha. Mesmo fazendo parte do Universo Cinematográfico da Marvel, o longa não irá para o Disney+ devido a um acordo com a Sony.