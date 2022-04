HBO Max divulga data de lançamento da série ‘House of the Dragon’, derivada de ‘Game of Thrones’

O HBO Max divulgou a data de lançamento da série “House of the Dragon“, primeiro spin-off do sucesso “Game of Thrones“. Na última quarta-feira, 30, a plataforma de streaming, anunciou que a produção, que é uma das mais aguardadas do ano, estará disponível para o público no dia 21 de agosto. A série se passará 200 anos antes dos eventos de “Game of Thrones” e terá como foco a família Targaryen, sendo baseada no livro “Fogo e Sangue“. O enredo da série mostrará os irmãos Aegon II e Rhaenyra disputando o direito de sucessão do trono após a morte de seu pai, Viserys. O elenco da série é encabeçado por Matt Smith, Olivia Cooke e Rhys Ifans, enquanto que o roteiro fica por cargo de Ryan Condal e Miguel Sapochnik, que foram elogiados por George R.R. Martin, criador dos livros.

