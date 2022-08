HBO Max retira filmes e usuários temem por fim do streaming

Se você é usuário do Twitter, provavelmente viu alguns comentários sobre algumas mudanças no catálogo da HBO Max. Os usuários do streaming perceberam que alguns filmes foram removidos da plataforma discretamente, o que reforçou a ideia de que o streaming vai acabar. Mas por que isso aconteceu?

Para começar, é preciso lembrar que a Discovery comprou a Warner Media, assim ela também se tornou dona da HBO Max, que é um produto Warner. Desde a aquisição, algumas coisas mudaram no serviço e a ideia de que Discovery+ e HBO Max vão se fundir e virar um terceiro serviço se torna cada dia mais provável. Uma das coisas que mais pegou os usuários foi a retirada de títulos sem aviso prévio.

Na lista de produções que sumiram está o remake Convenções das Bruxas e os longas Locked Down, An American Pickle, Moonshot, Superintelligence e Charm City Kings. Todos eram produções exclusivas da plataforma.

Outra polêmica recente foi o cancelamento do filme da Batgirl pela Warner. Embora o longa estivesse todo filmado e tenha custado US$ 90 milhões, o estúdio decidiu que valeria mais a pena investir em personagens maiores, como Batman e Superman.

Além disso, também foi apresentado como justificativa do cancelamento o novo limite de orçamento estabelecido para produções originais do streaming e o fato de que a trama não agradou a Warner.

Espera, aí! A mudança no comando do streaming também impactou a vida de atores brasileiros que fecharam contratos para a produção de novelas. Isso porque logo que houve a fusão, a novela Segundas Intenções, roteirizada por Raphael Montes com supervisão de Silvio de Abreu, foi adiada.

A trama teria direção de Joana Jabace e nomes como Camila Pitanga, Antonio Fagundes e Alice Wegman estavam no elenco. Na ocasião, a HBO Max afirmou que a decisão fazia “parte das reformulações relacionadas ao processo de fusão da Warner Bros. Discovery”.

Repercussão As mudanças foram percebidas e comentadas pelos usuários da HBO Max. Muitas pessoas acreditam que o fim do serviço esteja próximo, enquanto outras fizeram críticas.

Uma usuária analisou que “se a HBO Max realmente estiver abandonando todo o conteúdo programado, essa pode ser a decisão mais idiota tomada por qualquer corporação na era do streaming”.

Outro usuário contou que o serviço se tornou o serviço de streaming preferido dele muito rápido. Além disso, se popularizou rapidamente. “Então é deprimente ver o que está acontecendo com a HBO Max, ainda mais porque isso parece ser sem sentido”, reforçou.

“Isso é muito injusto”, criticou uma pessoa no Twitter. Ela lembrou que uma pesquisa mostrou que o serviço está no topo da satisfação dos consumidores e tem um grande número de assinantes.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria da HBO Max Brasil e aguarda retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

