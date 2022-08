Helicóptero cai em São Paulo e deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram após a queda de um helicóptero no início da tarde desta sexta-feira, 5, em São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h40, e a aeronave onde estavam as vítimas caiu na Avenida Fernando Mendes de Almeida, no bairro Jaraguá.

A corporação confirmou os dois óbitos e informou, por meio de um comunicado, que a queda aconteceu próximo a uma chácara, localizada perto de uma torre de alta tensão.

Ao todo, há sete equipes no local. De acordo com os Bombeiros, não há informações ainda se havia mais pessoas na aeronave. As duas vítimas não foram identificadas até o momento.