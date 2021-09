Hemoba de Teixeira está com estoque baixo e precisa de doação de sangue

Destaque



Publicado em 9 de set de 2021 e atualizado às 15:15

Com estoque baixo, o Centro de Hemoterapia de Bahia (Hemoba-BA) pede apoio da população de Teixeira de Freitas para fazer a doação de sangue. O Hemoba é responsável por atender a demanda hospitalar de toda região Extremo Sul. Para garantir um serviço organizado, a doação pode ser agendada.

Para fazer a doação, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos incompletos e estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg, estar sem sintomas virais, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Para fazer a doação no Hemoba, é necessário realizar agendamento através do telefone (73) 3011-2739 e WhatsApp (73) 9973-4108, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Obs: Pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com a vacina da Coronavac que poderão doar sangue após 48 horas. No caso do imunizante da AstraZeneca e da Pfizer, as pessoas podem doar após sete dias da vacinação.

Com informações Hemoba