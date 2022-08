Henrique Dourado suspenso por um ano na China após ‘trombada’ em árbitro

O atacante brasileiro Henrique Dourado foi suspenso por um ano e terá que pagar multa de 200.000 yuanes (quase 30.000 dólares) após um lance em que deu uma trombada em um árbitro durante uma partida da primeira divisão chinesa, anunciou nesta sexta-feira (26/8) a Federação Chinesa de Futebol.

O jogador do Henan Songshan Longmen, que já foi atleta do Fluminense, Flamengo e Palmeiras, teve um encontrão a toda velocidade com o árbitro da partida contra o Wuhan Yangtze River (2-2), disputada no domingo (21/8)

Suspensão

O lance, que aconteceu aos 16 minutos do primeiro tempo, foi considerado deliberado pela Federação Chinesa.

O jogador de 32 anos, que provocou a queda do árbitro com a trombada, recebeu o cartão vermelho.

“Em primeiro lugar, Henrique Dourado está suspenso por 12 meses. Em segundo lugar, determinamos uma multa de 200.000 yuanes (US$ 30.000)”, anunciou a Federação Chinesa de Futebol.

“Esperamos que todas as partes possam proteger em conjunto a ordem da competição e o ambiente de desenvolvimento do futebol”, acrescentou.

O futebol chinês é conhecido por aplicar punições severas aos jogadores em casos considerados de mau comportamento.

Em 2017, o brasileiro Oscar foi suspenso por oito partidas depois de provocar uma briga em campo quando jogava pelo Shanghai SIPG.