Henrique & Juliano e mais: veja os eventos do fim de semana no DF

Pode até ter demorado, mas a sexta-feira chegou novamente. E para quem quer curtir a cidade neste fim de semana, o Metrópoles separou uma lista de eventos que inclui a gravação do DVD da dupla Henrique & Juliano, novas exposições, shows gratuitos e atividades para a criançada. Confira nossa seleção abaixo:

MÚSICA

Belluco Sexta (7/10), a partir das 20h, o cantor sertanejo Belluco leva hits como Décimo Quinto Andar e Bebum à Fazenda Churrascada Brasília (Setor de Clubes Sul, Trecho 2 – Clube de Golfe). O couvert custa R$ 20 e as reservas podem ser feitas pelo número (61) 9271-2652. Verifique a classificação indicativa.

Brasília 60 Anos de Choro Sexta-feira (7/10) tem Tico de Moraes Trio no Clube do Choro de Brasília (Setor de Divulgação Cultural, bloco G), às 20h30. Sábado (8/10) quem se apresenta no palco do espaço é Mayara Dourado, com o show Tesouro, também ás 20h30. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e custam R$ 25. Verifique a classificação indicativa dos shows é livre.

Caetano Veloso O cantor se apresenta nesta sexta-feira (7/10) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A partir das 21h, ele traz as músicas da turnê Meu Coco, como o sucesso que batiza o álbum, GilGal, Não Vou Deixar e Sem Samba Não Dá. Os ingressos estão à venda on-line e custam a partir de R$ 400 (meia-entrada). O show não é recomendado para menores de 14 anos.

Fora do Eixo Como de costume, o Fora do Eixo tem programação nos espaços do Complexo (SAAN), Bar (Sudoeste) e Lounge (SIG). Entre os destaques do fim de semana está a dupla Zé Felipe e Miguel, que anima a sexta (7/10) no SIG com DJ Pepe e Thiago Klap. Sábado (8/10) tem Crys e banda e Grupo Moleque no Sudoeste. O complexo do SAAN tem um domingo (9/10) agitado por Se Joga, Chama Nois e DJ Kacá. Todos os eventos não são recomendados para menores de 18 anos e tem ingressos a partir de R$ 40, à venda on-line.

Face Musical Brasília 2022 O projeto leva sete shows ao Sesc Garagem (913 Sul) neste domingo (9/10). A primeira sequência de shows começa às 16h com Alberto Salgado, Martinha e Surdodum. À noite, às 19h, Rosa Passos, Gog, Face Quarteto e Marcelo Café fazem a segunda leva de shows. A apresentação é gratuita, mediante retirada dos ingressos on-line. Verifique a classificação indicativa.

Henrique & Juliano – Gravação de DVD O sertanejo vai ocupar o Arena BRB Mané Garrincha neste sábado (8/10). A partir das 20h, a dupla Henrique & Juliano grava o oitavo DVD da carreira. Os ingressos estão à venda on-line e saem a partir de R$ 60. Evento não recomendado para menores de 16 anos.

Rastapé Para começar a semana em ritmo de festa, a Worlld Brasília (SIA, Trecho 3) terá show da banda Rastapé neste domingo (9/10). O grupo traz sucessos como Colo de Menina, Beijo Roubado e Um Anjo do Céu. A casa abre às 17h e não é recomendada para menores de 18 anos. Os ingressos custam R$ 50 e estão à venda on-line.

Sextas Musicais O evento traz a pianista, arranjadora e compositora Elenice Maranesi nesta sexta-feira (7/10) para o CTJ Hall (Casa Thomas Jefferson – 706/906 Sul). A partir das 20h e com entrada franca, ela contará com participação do Grupo De Vento em Popa, das pianistas Ana Cândida Gobbi e Iara Gomes, dos baixistas Anderson Santos e Oswaldo Amorim, do violonista Paulo André Tavares e dos percussionistas Elias Caires e Paulo Marques. O evento é livre para todos os públicos.

FESTAS

Baile da Uni com MC Pedrinho A (SCN, quadra 2) promove um baile funk neste sábado (8/10). A partir das 22h, o espaço terá o melhor do estilo com show de MC Pedrinho, responsável pelo hit Dançarina. Os ingressos estão à venda on-line e custam a partir de R$ 30. Evento não recomendado para menores de 18 anos.

Reconvexa A festa mais descompromissada da cidade está de volta neste sábado (8/10). A partir das 22h, o Outro Calaf (SBS, quadra 2) recebe os DJs Pequi, Emídio e Karla Testa para tocar o melhor da música brasileira. Não recomendado para menores de 18 anos, o evento tem ingressos a partir de R$ 20 à venda on-line.

TEATRO

Julieta e Romeu – Rock’n Love O clássico de Shakespeare ganha toques de rock nacional no palco do Teatro Royal Tulip (SHTN, Trecho 1) nestes sábado (8/10) e domingo (9/10). A adaptação será apresentada às 17h e às 20h, nos dois dias, e os ingressos estão à venda on-line por R$ 40 (meia-entrada). Peça não recomendada para menores de 12 anos.

Sextou com Humor O humorista TJ Fernandes anima a noite de sexta-feira (7/10) no Shopping Conjunto Nacional com um show de stand up comedy. A apresentação começa às 18h30, tem entrada franca e classificação indicativa livre.

EXPOSIÇÃO

Aquilo da infância que ficou pelo caminho Pinturas, fotografias e esculturas compõem a exposição da artista visual Loreni Schenkel. As obras estão disponíveis para visitação na galeria Rubem Valentim, do Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) até 30 de outubro, sempre de terça a sexta, das 10h às 20h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

Arte de Transformação A fotógrafa Mila Petrillo apresenta registros de crianças e adolescentes em oficinas de artes plásticas, dança, teatro e música na exposição Arte de Transformação. As fotos estão disponíveis para visita na Galeria Marcantonio Vilaça – Centro Cultural TCU (Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 3) com entrada gratuita e acesso livre para todos os públicos. As visitas podem ser feitas até 15 de outubro, de segunda a sexta, das 9h às 18h; e sábado, das 10h às 17h.

Beyond Van Gogh Na programação do fim de semana também é possível incluir uma visita à exposição imersiva Beyond Van Gogh no estacionamento do Park Shopping. A mostra fica disponível até 30 de outubro de segunda a sábado, das 10h às 22h (sessões a cada 20 minutos, com a última entrada sendo às 21h20) e domingo, das 10h às 20h. A classificação indicativa do evento é livre, mas menores de 12 anos precisam estar acompanhados de um responsável, e os ingressos custam a partir de R$ 35 (meia-entrada).

Brasília em foco O Museu de Arte de Brasília (SHTN, Trecho 1, projeto Orla Polo 3, lote 5) recebe até 23 de janeiro de 2023 a exposição Brasília em foco, que mostra o papel da fotografia na construção das identidades de um povo, um local e uma cultura. As fotos de Lia Sodré, Rodgueto e Mari Alves estão disponíveis para visitação gratuita de quarta a segunda-feira, das 10h às 19h, e podem ser vistas por todos os públicos.

Exposição Casulo A artista plástica Elisa Grossi expõe a série de autorretratos que produziu entre 2017 e 2022. Até 15 de novembro, as obras estarão disponíveis para visitação gratuita na galeria do Quanto Café (103 Norte, bloco A, loja 52), todos os dias, das 9h às 21h. Verifique a classificação indicativa.

Silenciamentos Indomáveis O Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul) recebe a exposição de Akimi Watanabe com 25 colagens digitais sobre o apagamento feminino através de imposições masculinas e impedimentos cotidianos até 20 de novembro. Com entrada franca e classificação indicativa livre, a visitação fica aberta das 10h às 20h.

INFANTIL

Atividades infantis no Pátio Brasil O shopping terá uma programação especial para os pequenos neste fim de semana. Sábado (8/10) e domingo (9/10), as crianças poderão curtir a animação infantil com a equipe Happy Dream das 15h às 16h e das 17h às 18h e ver peças de teatro apresentadas pela Cia. Néia e Nando das 16h às 17h. A entrada é gratuita e a classificação indicativa livre.

As Aventuras de Lucas Neto – A Gincana de Luccas e Gi O fim de semana traz um dos ídolos da criançada para Brasília. Lucas Neto apresenta seu novo espetáculo no Teatro UNIP Brasília (913 Sul) com sessões sábado (8/10), às 15h; e domingo (9/10), às 15h e às 18h. Os ingressos saem a partir de R$ 50 e estão à venda on-line. Classificação indicativa livre.

Hora Animada no Boulevard Sábado (8/10) e domingo (9/10) as crianças poderão se divertir com o grupo Matrakaberta no Boulevard Shopping Brasília (2º piso). A partir das 16h, o grupo traz histórias de brincadeiras para os pequenos. A apresentação tem entrada gratuita e classificação indicativa livre.

Programação infantil no Liberty A tarde será animada no shopping Liberty Mall neste sábado (8/10). Às 15h, o espaço recebe o espetáculo A Bruxinha Que Era Boa. Das 14h às 15h e das 16h às 17h, o local abre espaço para oficinas de artesanato e o salão das princesas. Enquanto a peça pode ser vista por todo mundo, as oficinas possuem vagas limitadas e os interessados precisam se inscrever on-line. Classificação indicativa livre.

OUTROS

Aula de introdução à gravura O Museu de Arte de Brasília (SHTN, trecho 1, projeto Orla pólo 3, lote 5) oferece uma aula de introdução à gravura com o professor Igu Krieger neste sábado (8/10). A atividade será das 9h às 13h e tem entrada gratuita, mas é necessário fazer a inscrição pelos telefones. (61) 99246-3245 ou (61) 3306-1375. Verifique a classificação indicativa.

