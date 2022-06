Hermeto manda Roosevelt “criar vergonha” após confusão em cidade do DF

O deputado distrital Hermeto (MDB) usou o púlpito do Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF) nesta terça-feira (7/6) para defender o atual administrador da Candangolândia, Pablo de Sousa. Ele se referiu a uma discussão ocorrida na última semana com o também parlamentar Roosevelt Vilela (PL) em uma quadra de esportes da cidade.

Durante sua fala, Hermeto disse que o colega distrital mentiu na oportunidade ao dizer que as emendas dele não foram executadas. “Ele disse que o administrador boicota as emendas dele. Eu não gosto de mentira, eu gosto de verdade”, iniciou.

De posse de um vídeo, onde Roosevelt aparece dizendo que ele próprio remanejou as emendas destinadas à região que compreende Park Way, Núcleo Bandeirante e a Candangolândia, Hermeto disse que não houve execução pela falta da verba.

O deputado, que é líder do GDF na Câmara, disse ainda que tudo isso seria uma tática contra ele próprio e acusou o parlamentar do PL de não gostar do povo da cidade. “Para de jogar, deputado Roosevelt. O senhor não gosta da Candangolândia, o senhor não gosta dos moradores de lá. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é danadinho, maquiavélico. ‘Vou fazer isso e quando chegar perto das eleições eu digo que o grupo do deputado Hermeto não deixou executar”, divagou.



Roosevelt esteve no Plenário após a fala de Hermeto, mas preferiu não responder à provocação

Hermeto chamou de mentira as alegações de Roosevelt na última semana



Ao encerrar a fala, Hermeto ainda mandou o colega de Plenário “criar vergonha” e “parar de mentir”.

A reportagem conversou com Roosevelt, que preferiu não responder aos ataques recebidos.

O deputado disse apenas que o mandato dele aguarda um tempo para saber como vai o andamento das obras para que o dinheiro seja encaminhado. Nos casos das administrações citadas, ele afirma que houve muita demora para a utilização da verba e houve o repasse a outro local.

Entenda o caso

A confusão tomou conta de evento fitness em uma quadra de esportes da Candangolândia, na noite de 31 de maio último. Na ocasião, o administrador da região, Pablo de Sousa Valente Lima, xingou o deputado distrital Roosevelt Vilela (PL) de “mau caráter” e saiu do local sob vaias.

Na ocasião, Roosevelt estava em um evento público que promovia um aulão de zumba e funcional na região, da qual já foi administrador. O parlamentar falava ao microfone quando algumas pessoas, supostamente ligadas à atual Administração Regional da Candangolândia, criticaram a situação.

Em seguida, o público que acompanhava o discurso começou a vaiar os descontentes e a gritar “fora” para eles, em apoio ao deputado.

Administrador da Candangolândia xingou deputado Roosevelt Vilela (PL) de político mau caráter



O caso ocorreu na noite do dia 31 de maio de 2022



O administrador foi vaiado



Roosevelt participava de uma aula de zumba



O administrador, que estava de camisa verde e colete preto, se irritou. Com dedo em riste, xingou Roosevelt de “político mau caráter”. À coluna Grande Angular, Roosevelt disse que “foi surpreendido, pela atitude hostil, desrespeitosa e ameaçadora, inclusive com uso de palavras de baixo calão, pelo administrador Pablo Valente e assessores”.

O deputado afirmou que denunciaria o caso à polícia e à Câmara Legislativa do DF (CLDF). “Diante da gravidade dos fatos, o deputado irá registrar ocorrência policial, relatando o ocorrido à Polícia Legislativa, Controladoria do GDF e Ministério Público, além de comunicar à Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Anexo ao documento enviado à Polícia Legislativa, será solicitada investigação aprofundada dos fatos, tendo em vista que há indícios da participação de servidor nomeado nesta Casa Legislativa”, disse, à época.

A coluna Grande Angular entrou em contato com a Administração Regional da Candangolândia, mas não obteve retorno. Após a reportagem ser publicada, por meio das redes sociais, Valente divulgou um vídeo, se desculpando e justificando a atitude. “Lamento profundamente o acontecido e humildemente peço desculpas por todo excesso de temperamento em um momento de nervosismo”, escreveu.

