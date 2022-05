Hertha Berlin vence Hamburgo e se mantém na elite do Campeonato Alemão

Nesta segunda-feira, o Hertha Berlin venceu o Hamburgo por 2 a 0, fora de casa, pelo jogo de volta da repescagem da Bundesliga, e garantiu a permanência na eite do Campeonato Alemão. No duelo de ida, o Hamburgo ganhou por 1 a 0.

Os visitantes estrearam o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Boyata, de cabeça. Já na etapa final, aos 18, Plattenhardt, em cobrança de falta lateral, surpreendeu o goleiro, chutou direto pro gol e reverteu o resultado agregado.

O triunfo serviu para amenizar a péssima campanha do Hertha Berlin na elite do futebol alemão nesta temporada. A equipe terminou em 16º lugar, com 33 pontos conquistados em 34 rodadas.

Já o Hamburgo, um dos times mais tradicionais da Alemanha, seguirá na segunda divisão. A primeira vez que o time caiu foi em 2018. Desde então, o clube não conseguiu retornar à elite do futebol alemão.