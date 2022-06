Histórico campo de treinamento do Napoli é colocado à venda

O Centro Paradiso, histórico campo de futebol onde Diego Maradona e outras estrelas do Napoli treinavam, foi colocado à venda em Nápoles, na Itália.

Inaugurado em 1975, o centro esportivo acolheu alguns dos melhores jogadores da história do Napoli, como os antigos capitães Maradona e Antonio Juliano. No entanto, o local foi abandonado no início dos anos 2000, quando o clube entrou em falência.

As estruturas do local foram se deteriorando cada vez mais ao longo do tempo, além disso, o complexo esportivo foi alvo de saques e vandalismos. Após a morte de Maradona , a área acabou se tornando um local muito especial para os fãs do ex-craque argentino, tanto que um mural em homenagem ao ex-jogador foi realizado.

Segundo informações do jornal “Il Mattino”, ainda não há negociações oficiais para comprar o terreno, mas existe um rumor de um consórcio de empresários interessado em transformar a zona em um centro de eventos ou médico-sanitário.

Uma associação de jovens de Soccavo, chamada “Centro Paradiso”, também sonha em tomar conta do centro esportivo por meio de ações populares e promover reformas no complexo. O objetivo é que o campo possa ser utilizado por crianças do bairro napolitano.

“Estou feliz com a possibilidade de venda, por que significa que finalmente o local poderá renascer. Não há outro caminho senão a criação de um centro esportivo, talvez com a possibilidade de acolher eventos”, declarou o vereador Edoardo Cosenza em entrevista ao “Mattino”.

Títulos do Napoli

Durante o tempo em que foi utilizado pelo Napoli, o centro esportivo recebeu os elencos campeões do Campeonato Italiano (1986/87 e 1989/90), da Copa da Itália (1975/76 e 1986/87), da Supercopa da Itália (1990/91) e da Copa da Uefa (1988/89).