Hoffenheim e Freiburg empatam em duelo na ponta do Campeonato Alemão

Neste domingo, Hoffenheim e Freiburg se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Na Rhein-Neckar-Arena, as equipes empataram sem gols e, assim, perderam a chance de assumir a vice-liderança.

O Hoffenheim, que vinha de uma vitória por 4 a 1 contra o Mainz, terminou a sétima rodada na quarta colocação, com 13 pontos. O próximo jogo da equipe será contra o Hertha Berlin, no dia 02 de outubro, um domingo, às 10h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

O resultado deste domingo deixa o Freiburg na terceira posição do campeonato, com 14 pontos, apenas um atrás do Borussia Dortmund, atual vice-líder. A equipe vinha de um empate sem gols contra o Borussia Monchengladbach. Sua próxima partida será no dia 1 de outubro, um sábado, contra o Mainz. No Estádio Europa-Park, a bola rola às 10h30.

Também neste domingo, Bochum e Koln se enfrentaram pela sétima rodada e terminaram empatadas por 1 a 1. O primeiro gol da partida, disputada no rewirpowerSTADION, em Bochum, foi marcado por Benno Schmitz, que fez contra a própria meta, a favor dos donos da casa. Linton Maina balançou as redes na reta final e igualou o placar para os donso da casa.