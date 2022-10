Hoffenheim empata, e Augsburg vence no fechamento da 8ª rodada do Alemão

A oitava rodada do Campeonato Alemão se encerrou neste domingo. Hoffenheim e Hertha Berlin terminaram empatados por 1 a 1, no Estádio Olímpico de Berlim. Schalke 04 e Augsburg também se enfrentaram e, na Veltins-Arena, os visitantes venceram por 3 a 2.

O gol do Hoffenheim foi marcado por Andrej Kramari%u0107, que, aos 25 minutos do primeiro tempo, desviou um chute que ia para o gol e tirou do goleiro adversário. Os mandantes empataram a partida aos 37, quando o meia Dodi Lukébakio recebeu em disparada para a grande área e bateu colocado.

O resultado leva o Hoffenheim para a quinta colocação do campeonato, com 15 pontos. A próxima partida dos visitantes será na sexta-feira, às 15h30 (de Brasília), contra o Werder Bremen, na Rhein-Neckar-Arena. O Hertha Berlin terminou a rodada na 14ª posição, com sete pontos. O próximo desafio da equipe na competição será contra o vice-líder Freiburg, no domingo, às 12h30, novamente no Estádio Olímpico de Berlim.

Na partida entre Schalke 04 e Augsburg foram os visitantes que saíram na frente. Aos 9 minutos do primeiro tempo, Ermedin Demirovi%u0107 dominou na segunda trave e bateu cruzado para abrir o placar. O atacante marcou mais uma vez aos 21, quando recebeu um cruzamento e, de chapa, balançou as redes. Os donos da casa se recuperaram e empataram com Simon Terodde, aos 33, e Tom Krauss, aos 18 da segunda etapa. O gol da vitória do Augsburg foi marcado por André Hahn, aos 32.

O Augsburg ocupa a 10ª posição, com 12 pontos. Seu próximo jogo no campeonato será contra o Wolfsburg, no sábado, às 10h30, na SGL Arena. No mesmo dia e horário, o Schalke 04 enfrenta o Bayer Leverkusen, na BayArena. A equipe é a 15ª colocada, com seis pontos.