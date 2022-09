Hokko Life já está disponível para Xbox

A Wonderscope Games lançou hoje o simulador de comunidade Hokko Life para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Após um ano no Steam Early Access, a cidade está totalmente pronta para receber novos moradores!

Hokko Life convida os jogadores para sua nova casa em Hokko, com moradores acolhedores para fazer amizade, minijogos para brincar, peixes e insetos para capturar, uma intrincada ferramenta de design para criar novos objetos e padrões, locais únicos para explorar e uma cidade inteira para personalizar e cultivar; há algo a fazer a partir do momento em que o trem chega à cidade e os jogadores dão seus primeiros passos.

Ao longo de seu tempo no Acesso Antecipado, Hokko Life recebeu atualizações regulares, incluindo novos conteúdos e mecânicas de jogo, novas áreas, novos aldeões e mudanças nos aspectos gerais para melhor qualidade.

A partir do lançamento de hoje, a versão 1.0 estará disponível em todas as plataformas e inclui um novo local na ilha deserta, a adição de arqueologia, três novos materiais de ferramentas de design, novos peixes tropicais e oceânicos para pescar, novas borboletas tropicais, um novo aldeão criado pela comunidade chamado Ramesh e uma série de conteúdos extras para os jogadores explorarem. Notas de patch completas para atualizações anteriores podem ser encontradas na página de Hokko Life no Steam.

Principais Características:

Seja criativo: o workshop espera por você! Os jogadores assumem o controle de todos os aspectos de Hokko com a ferramenta de design 3D, cada aspecto da criação do jogador pode ser adaptado até a perfeição.

Atreva-se a projetar: nenhum detalhe é muito pequeno, tudo, desde a cor, o tecido e o ângulo do travesseiro em uma cadeira, pode ser editado.

Compartilhar é se importar: os jogadores poderão compartilhar seus designs meticulosamente criados com amigos e outros jogadores ao redor do mundo.

Atrás da rede: Uma tarde relaxante em Hokko pode ser passada com uma rede ou vara na mão, pegando e coletando os bichos rastejando pela cidade

Conheça seus vizinhos: os habitantes da cidade de Hokko oferecem uma recepção calorosa e, com personalidades variadas, todos são amigos fantásticos.

Hokko Life está disponível por R$ 40,19 no PC, R$79,60 no PlayStation e R$ 83,90 no Nintendo Switch e Xbox One.