Holanda vence País de Gales com gol no fim pela Liga das Nações

A Holanda venceu País de Gales por 2 a 1, nesta quarta-feira, em Cardiff, pela segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações. A Laranja Mecânica abriu o placar com Koopmeiners, no começo do segundo tempo. Os galeses empataram com Rhys Norrington-Davies, aos 46min, mas os holandeses asseguraram o triunfo no minuto seguinte, com Weghorst.

A Holanda manteve os 100% de aproveitamento e a liderança do Grupo 4, com seis pontos. País de Gales, que alcançou a façanha de se classificar para a Copa do Mundo no Catar, ocupa a lanterna e ainda não pontuou.

A Holanda volta a campo para encarar a Polônia, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), em De Kuip. País de Gales receberá a Bélgica, no mesmo dia e horário, no Cardiff City Stadium, pela terceira rodada do Grupo B.

Depois de um primeiro tempo com poucas emoções, os principais lances saíram na etapa final. Logo aos 4min, Koopmeirs abriu para a Holanda, em chute cruzado no canto direito do goleiro Adam Davies. Aos 31, o atacante Gareth Bale entrou em campo para puxar a reação dos galeses. Aos 46, Norrington-Davies igualou para os donos da casa. Mas os visitantes marcaram no minuto seguinte, quando Weghorst subiu entre os zagueiros e cabeceou para as redes: 2 a 1.