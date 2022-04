Homem armado rende equipe de unidade de saúde e exige ser atendido em Feira

Um homem com um ferimento de tiro na mão direita entrou armado na Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Gabriela, em Feira de Santana, obrigando os funcionários a atendê-lo sem chamar a polícia. O caso foi no início da tarde da sexta-feira (22).

Ele rendeu toda a equipe que estava na USF, colocando todos em uma sala. Depois de receber os primeiros socorros, ele fugiu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira disse que o homem queria que fosse feita uma sutura na mão, onde tinha uma bala alojada. O médico estava fora, em horário de almoço, e uma enfermeira cuidou do ferimento.

Os funcionários não foram agredidos. A Polícia Militar foi acionada e enviou equipes da 66ª Companhia Independente (CIPM), que fizeram buscas mas não encontraram o home.

O caso será investigado pela Polícia Civil.