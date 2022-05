Homem casado com 8 mulheres tem nome tatuado no corpo delas: ‘Fizeram por amor’

Tatuar o nome do marido já é polêmico. Agora imagine fazer isso sabendo que ele é “casado” com outras 7 mulheres? Foi exatamente isso o que fizeram cinco das oito esposas do modelo e influenciador brasileiro Arhur, conhecido como “O Urso”.

E o quinteto que resolveu eternizar a relação poligâmica na pele fez tudo no mesmo lugar: a cintura.

“Eu achei isso incrível, sensacional! Elas não estão só me homenageando, como toda a nossa história e o que estamos vivendo e conquistando com tudo isso. É uma fase ótima, que me deixa muito feliz. Sou bem feliz com todas elas”, avalia o marido.

As tatuagens das esposas serão mostradas num documentário sobre esse modelo de relacionamento nesta quinta-feira, 26, TV alemã RTL. Arthur afirma ainda que a tatuagem foi uma surpresa: “Nunca pediria para tatuar meu nome, elas fizeram por amor”.

Arthur ficou conhecido após celebrar um casamento simbólico com nove mulheres, numa igreja de São Paulo. Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki, com quem até já desfrutou uma lua de mel. Adeptos ao “poliamor”, tomaram a decisão de convidar mais mulheres para o relacionamento.

Para o casamento simbólico, o modelo pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram a empreitada. O grupo decidiu “oficializar” união para celebrar o “amor livre” e também o posicionamento contra a monogamia.