Um homem de 34 anos morreu, no início da tarde desta terça-feira (13/9), após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava a poda de árvore na Avenida Central do Núcleo Bandeirante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar no local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória dentro do cesto de um caminhão usado para elevar o trabalhador. O homem usava uma motosserra que encostou na fiação de alta tensão.

O trabalhador realizava o serviço para uma empresa terceirizada de poda e corte de árvores. Os socorristas tentaram reverter o quadro por cerca de 55 minutos, mas sem sucesso, sendo declarado óbito no local.

O post Homem de 34 anos morre após sofrer choque durante poda de árvore no DF apareceu primeiro em Metrópoles.