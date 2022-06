Homem destrói o próprio carro durante blitz em Plataforma

Um homem destruiu o próprio carro na manhã desta terça-feira (28) durante uma blitz de transporte clandestino na região do Largo do Luso, no bairro de Plataforma, em Salvador. Ao descobrir que o carro seria removido das ruas pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), por conta de atrasos no pagamento do licenciamento, o homem pegou uma chave de roda e começou a quebrar o veículo.

Pessoas que estavam no local filmaram toda a ação. Segundo a Semob, a blitz era para combater transporte clandestino e o carro destruído pelo dono estava com três anos de licenciamento atrasado (2019, 2020 e 2021).

Outros seis veículos foram removidos na operação desta manhã e 34 foram autuados por infrações diversas.

Em nota, a Semob informou que realiza este tipo de fiscalização diariamente em locais estratégicos da cidade. “Estas operações visam coibir o transporte irregular de passageiros, que oferece riscos à segurança, e orienta os usuários que optem por utilizar veículos regulamentados e devidamente vistoriados pela pasta.