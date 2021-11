Homem é assassinado a golpes de facão em Jucuruçu

Destaque



Publicado em 1 de nov de 2021 e atualizado às 08:34

Edvaldo Brito Pereira (46 anos) foi assassinado brutalmente com vários golpes de facão (arma branca), no início do período noturno deste domingo (31) de outubro.

O homem foi morto com pelo menos 5 golpes de facão, no distrito de Farinha Lavada, pertencente ao município de Jucuruçu.

Após desferir a sequência de golpes, o agressor fugiu tomando rumo ignorado.

As autoridades policiais foram informadas sobre o crime e unidades confirmaram o homicídio. O cenário do assassinato foi isolado.

A polícia civil também recebeu notificação e o levantamento cadavérico foi autorizado pelo delegado plantonista Marcos Ludovico.

O servidor público Anderson Barbosa promoveu a remoção do corpo, sendo transferido para o Instituto Médico legal (IML) de Itamaraju, para a realização de exames periciais.

Um investigação foi aberta para apurar o caso.