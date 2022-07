Homem é assassinado a tiros no centro de Teixeira de Freitas

Um assassinato foi registrado no centro de Teixeira de Freitas, durante o período noturno sexta-feira (08), nas proximidades de um bar.

Jonatam Avelino Domingos dos Santos (30 anos), foi morto com vários disparos de arma fogo.

Os criminosos aproximaram da vítima que estava sentado nas dependências do bar localizado na praça Ceará e abriram fogo.

Moradores e pessoas que passavam pela localidade, notificaram as autoridades policiais. Sendo destinadas unidades até o cenário do homicídio.

De acordo com a polícia, a vítima que foi morta num crime de execução, havia sido preso por ligação com o tráfico de material entorpecente.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e corpo transferido para o IML do município.

Um inquérito irá apurar a autoria do assassinato, onde evidências foram coletadas no cenário do crime.