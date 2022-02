Homem é assassinado com vários tiros em bairro de Prado

Destaque



Publicado em 12 de fev de 2022 e atualizado às 01:49

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Mais um assassinato foi registrado no município de Prado, durante a noite desta sexta-feira (11), onde um homem foi morto com vários disparos de arma de fogo.

A vítima identificado como Leonardo Almeida Olímpio (30 anos), foi interceptado e morto. Relatos dão conta que o autor ainda desconhecido aproximou da vítima no bairro Portal do Prado e abriu fogo. Sem chance de resistir o homem acabou em óbito a poucos metros de uma residência, antes mesmo de receber atendimento médico.

Populares notificaram as autoridades, policiais militares estiveram no local, constatando a veracidade dos fatos. Além de isolar o cenário do homicídio

Seguindo protocolos a polícia civil foi notificada sobre o crime e agentes estiveram na localidade, juntamente com o servidor público Anderson Barbosa que removeu o corpo para o IML de Itamaraju.

A polícia civil deverá abrir um inquérito para identificar a autoria e motivação do crime.