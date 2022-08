Homem é assassinado com vários tiros na cabeça em Teixeira

Um homem de 32 anos, foi assassinado em Teixeira de Freitas, nesta segunda-feira (01), no residencial Santo Guimarães.

A vítima foi identificada como, Gabriel Rodrigues Ferreira, foi morto a tiros, após ser perseguido por uma dupla armada.

Gabriel tentou escapar dos autores, mas foi atingido e executados com diversos disparos na região da cabeça.

Após a localização do corpo as autoridades policiais foram notificadas e o local isolado.

A polícia civil e equipe Técnica, expediram a guia de levantamento cadavérico, seguido da remoção do corpo para o IML de Teixeira de Freitas.

Capsulas e projéteis foram coletados no cenário do homicídio, além de substâncias entorpecentes.

Gabriel registrou passagem recente na polícia, onde foi abordado e preso no último dia 28 de julho, destacou as autoridades policiais.

Uma investigação acerca do crime foi montada, no entanto, as principais linhas de investigação está ligada a uma disputa pelo comércio de drogas.