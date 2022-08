Homem é assassinado em bairro de Itabela

Neldison Viana Felício (45 anos), foi assassinado em plena via pública no bairro Ubirajara Brito, durante o período noturno desta quarta-feira (17), na cidade de Itabela.

Disparos de arma de fogo foram audíveis e moradores, encontraram a vítima caída, sem sinais vitais.

Populares notificaram as autoridades policiais, relatando que uma pessoa havia sido baleada e necessitava de cuidados médicos.

Guarnições destinaram até a localidade, mas foi constado que homem estava morto, com um disparo que lhe atingiu a face.

Uma guia com autorização do levantamento cadavérico foi realizada, sendo o corpo transferido para o Instituto Médico Legal (IML), do município de Eunápolis.

A polícia civil deverá instaurar inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato.