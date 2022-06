Homem é assassinado em bairro de Teixeira

Juscelino Teixeira Santos Junior (25 anos), foi assassinado na tarde desta terça-feira (14), no bairro Colina Verde na cidade de Teixeira de Freitas.

Criminosos que ocupavam um veículo de cor branca, aproximou da vítima que estava nas imediações de um bar e abriram fogo.

Após a sequência de tiros, os autores fugiram em disparada.

Moradores notificaram as autoridades e guarnições foram destinadas até o local. Os militares isolaram o cenário do homicídio, repleto de cápsulas de calibre 9mm, utilizada em pistolas.

A polícia civil autorizou o levantamento cadavérico, acompanhado do Departamento Técnico, que coletou no local, projéteis e as capsulas presente no ambiente do crime.

O corpo foi transferido para o IML do município, onde exames periciais serão promovidos.

Um inquérito será aberto para apurar a motivação e autoria do assassinato.