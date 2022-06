Homem é assassinado em frente a igreja às margens da BR-101 em Itamaraju

Um homem foi assassinado a tiros no final da manhã desta quarta-feira (29), no bairro Santo Antônio do Monte, as margens da rodovia BR-101, em Itamaraju.

A vítima foi perseguida e alvejada a tiros, a pouco metros da igreja católica do bairro, num local de imensa movimentação de pessoas e veículos.

Vários disparos foram efetivados contra o homem ainda sem identificação formal, apenas conhecido como André, que era principal suspeito do homicídio no bairro São Domingos, ao ser encontrado próximo do corpo no primeiro mês de 2022.

O autor dos disparos fugiu, tomando rumo ignorado.

Pessoas que passavam pelo local, notificaram as autoridades e uma equipe do SAMU 192, foi mobilizada para prestar atendimento. No entanto, a vítima não apresentava sinais vitais.

Um levantamento cadavérico foi autorizado, o corpo será removido pelo servidor público Anderson Barbosa, para o IML do município.

A polícia civil, deverá ouvir testemunhas e instaurar um inquérito para apurar a motivação e autoria do assassinato.