Homem é baleado durante tiroteio em Águas Claras

Um homem, que não teve sua identidade divulgada, foi baleado durante um tiroteio na noite desta quinta-feira, 31, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com as autoridades, uma equipe da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (3ª CIPM/Cajazeiras) foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações(Cicom), por volta das 18h30, para averiguar uma denúncia de tiroteio na Praça do Cigano.

No local, os agentes foram informados que sobre uma vítima que teria sido baleada, socorrida e encaminhada para o Hospital Eládio Lasserre. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A Polícia Militar informou que buscas foram feitas na região mas nenhum suspeito foi encontrado. A autoria e motivação do crime serão investigadas.